140 из 176 БПЛА были сбиты силами ПВО: попадания зафиксированы в 19 точках. ИНФОГРАФИКА

С вечера российские оккупанты запустили по Украине 176 беспилотников различных типов, в том числе 92 реактивных.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

Враг атаковал беспилотниками типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Читайте также: Россияне массированно атаковали Сумы ударными дронами: есть пострадавшие

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 вражеских БПЛА типа Shahed (68 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 19 точках, а также падение сбитых (обломки) в 13 точках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атаковала ТЭС ДТЭК: станция прекратила выработку электроэнергии