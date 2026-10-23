140 из 176 БПЛА были сбиты силами ПВО: попадания зафиксированы в 19 точках. ИНФОГРАФИКА
С вечера российские оккупанты запустили по Украине 176 беспилотников различных типов, в том числе 92 реактивных.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Враг атаковал беспилотниками типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 вражеских БПЛА типа Shahed (68 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!
В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 19 точках, а также падение сбитых (обломки) в 13 точках.
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