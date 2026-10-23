Россия массированно атаковала ТЭС ДТЭК: станция прекратила выработку электроэнергии

В ночь на 23 октября российские войска подвергли массированному обстрелу одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.

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В результате обстрела оборудование теплоэлектростанции получило существенные повреждения.

Станция прекратила выработку электроэнергии.

Обстрелы объектов ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам со стороны противника более 230 раз.

Только с начала осени зафиксирован ряд ударов по объектам ДТЭК. В частности:

ночью 2 сентября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области.

28 сентября российские захватчики атаковали энергообъекты и участок ДТЭК в Днепропетровской области.

1 октября в Павлограде российские войска обстреляли административное здание угольного предприятия ДТЭК. Один человек получил осколочные ранения.

9 октября враг атаковал два энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Повреждено энергооборудование, возник пожар.

Из-за атаки ночью 10 октября на энергообъекты г.Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения.

20 октября российские оккупанты атаковали сразу 3 энергообъекта ДТЭК в Одесской области.

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