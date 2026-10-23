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Россия массированно атаковала ТЭС ДТЭК: станция прекратила выработку электроэнергии
В ночь на 23 октября российские войска подвергли массированному обстрелу одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.
В результате обстрела оборудование теплоэлектростанции получило существенные повреждения.
Станция прекратила выработку электроэнергии.
Обстрелы объектов ДТЭК
С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам со стороны противника более 230 раз.
Только с начала осени зафиксирован ряд ударов по объектам ДТЭК. В частности:
- ночью 2 сентября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области.
- 28 сентября российские захватчики атаковали энергообъекты и участок ДТЭК в Днепропетровской области.
- 1 октября в Павлограде российские войска обстреляли административное здание угольного предприятия ДТЭК. Один человек получил осколочные ранения.
- 9 октября враг атаковал два энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Повреждено энергооборудование, возник пожар.
- Из-за атаки ночью 10 октября на энергообъекты г.Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения.
- 20 октября российские оккупанты атаковали сразу 3 энергообъекта ДТЭК в Одесской области.
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