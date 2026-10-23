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Новости Удары по энергетике
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Россия массированно атаковала ТЭС ДТЭК: станция прекратила выработку электроэнергии

РФ вновь атаковала объекты ДТЭК в Днепропетровской области

В ночь на 23 октября российские войска подвергли массированному обстрелу одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.

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В результате обстрела оборудование теплоэлектростанции получило существенные повреждения.

Станция прекратила выработку электроэнергии.

Обстрелы объектов ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам со стороны противника более 230 раз.

Только с начала осени зафиксирован ряд ударов по объектам ДТЭК. В частности:

  • ночью 2 сентября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области.
  • 28 сентября российские захватчики атаковали энергообъекты и участок ДТЭК в Днепропетровской области.
  • 1 октября в Павлограде российские войска обстреляли административное здание угольного предприятия ДТЭК. Один человек получил осколочные ранения.
  • 9 октября враг атаковал два энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Повреждено энергооборудование, возник пожар.
  • Из-за атаки ночью 10 октября на энергообъекты г.Киева и Киевской области часть региона осталась без электроснабжения.
  • 20 октября российские оккупанты атаковали сразу 3 энергообъекта ДТЭК в Одесской области.

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обстрел (36265) Тарифы на электроэнергию (2521) ДТЭК (684)
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Топ комментарии
+9
За захист ТЕС ДТЕК відповідають її власник Ахметов і Гарант Конституції Зе. Але щоб всі знали, що винен Порошенко, Кличко і Трамп. Десь така постійна риторика у Гаранта Конституції
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23.10.2026 07:57 Ответить
+5
Рінат поставив рекорд у світі по недвігі у Монако. Захист йому нахер не всрався, мабуть держава та споживачі компенсують, бо він монополіст.
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23.10.2026 07:59 Ответить
+4
Україна, не маючи аналогічної кількості балістичних і крилатих ракет великої дальності, змушена застосовувати переважно далекобійні дрони-камікадзе. Вага їхньої бойової частини зазвичай становить від 10 до 50 кг. Цього достатньо, щоб підпалити нафтобазу, пошкодити відкрите розподільче обладнання (ВРП) чи літак на аеродромі, але критично замало для знищення капітальних споруд ТЕЦ чи важких трансформаторів Москви.
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23.10.2026 07:53 Ответить

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