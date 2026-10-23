Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК: станція припинила виробництво електроенергії

У ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії.

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Внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

Станція припинила генерацію електроенергії.

Обстріли об'єктів ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Лише з початку осені зафіксовано низка ударів по об'єктах ДТЕК. Зокрема:

вночі 2 вересня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.

28 вересня російські загарбники атакували енергооб’єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.

1 жовтня у Павлограді російські війська обстріляли адміністративну будівлю вугільного підприємства ДТЕК. Одна людина дістала осколкові поранення.

9 жовтня Ворог атакував два енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа.

через атаку вночі 10 жовтня на енергообʼєкти м.Києва та Київщини частина регіону залишилась без електропостачання.

20 жовтня російські окупанти атакували одразу 3 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині.

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