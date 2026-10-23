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Новини Удари по енергетиці
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Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК: станція припинила виробництво електроенергії

РФ знову атакувала об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

У ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії.

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Внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

Станція припинила генерацію електроенергії.

Обстріли об'єктів ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Лише з початку осені зафіксовано низка ударів по об'єктах ДТЕК. Зокрема:

  • вночі 2 вересня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.
  • 28 вересня російські загарбники атакували енергооб’єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.
  • 1 жовтня у Павлограді російські війська обстріляли адміністративну будівлю вугільного підприємства ДТЕК. Одна людина дістала осколкові поранення.
  • 9 жовтня Ворог атакував два енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа.
  • через атаку вночі 10 жовтня на енергообʼєкти м.Києва та Київщини частина регіону залишилась без електропостачання.
  • 20 жовтня російські окупанти атакували одразу 3 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині.

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обстріл (37605) електроенергія (3533) ДТЕК (893)
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Топ коментарі
+6
За захист ТЕС ДТЕК відповідають її власник Ахметов і Гарант Конституції Зе. Але щоб всі знали, що винен Порошенко, Кличко і Трамп. Десь така постійна риторика у Гаранта Конституції
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23.10.2026 07:57 Відповісти
+3
Україна, не маючи аналогічної кількості балістичних і крилатих ракет великої дальності, змушена застосовувати переважно далекобійні дрони-камікадзе. Вага їхньої бойової частини зазвичай становить від 10 до 50 кг. Цього достатньо, щоб підпалити нафтобазу, пошкодити відкрите розподільче обладнання (ВРП) чи літак на аеродромі, але критично замало для знищення капітальних споруд ТЕЦ чи важких трансформаторів Москви.
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23.10.2026 07:53 Відповісти
+3
Рінат поставив рекорд у світі по недвігі у Монако. Захист йому нахер не всрався, мабуть держава та споживачі компенсують, бо він монополіст.
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23.10.2026 07:59 Відповісти

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