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Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК: станція припинила виробництво електроенергії
У ніч проти 23 жовтня російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії.
Внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання теплоелектростанції.
Станція припинила генерацію електроенергії.
Обстріли об'єктів ДТЕК
З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.
Лише з початку осені зафіксовано низка ударів по об'єктах ДТЕК. Зокрема:
- вночі 2 вересня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.
- 28 вересня російські загарбники атакували енергооб’єкти та дільницю ДТЕК у Дніпропетровській області.
- 1 жовтня у Павлограді російські війська обстріляли адміністративну будівлю вугільного підприємства ДТЕК. Одна людина дістала осколкові поранення.
- 9 жовтня Ворог атакував два енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа.
- через атаку вночі 10 жовтня на енергообʼєкти м.Києва та Київщини частина регіону залишилась без електропостачання.
- 20 жовтня російські окупанти атакували одразу 3 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині.
Топ коментарі
+6 Kozyuk
показати весь коментар23.10.2026 07:57 Відповісти Посилання
+3 Victor Litarchuk
показати весь коментар23.10.2026 07:53 Відповісти Посилання
+3 Андрій Лавриненко
показати весь коментар23.10.2026 07:59 Відповісти Посилання
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