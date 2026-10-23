Удар рашистів по ринку в Лозовій на Харківщині: кількість жертв зросла до трьох, 34 поранених
Внаслідок російської атаки на ринок у Лозовій Харківської області відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У лікарні померла ще одна постраждала. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя, але поранення виявилися надто серйозними", - йдеться в повідомленні.
Загалом внаслідок атаки РФ загинули троє людей.
Поранення дістали 34 особи, ще троє - зазнали гострої реакції на стрес.
Удар по Лозовій 22 жовтня
- Російські окупанти атакували Лозову на Харківщині. Удар припав по місцевому ринку.
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