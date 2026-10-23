Удар рашистів по ринку в Лозовій на Харківщині: кількість жертв зросла до трьох, 34 поранених

Внаслідок російської атаки на ринок у Лозовій Харківської області відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У лікарні померла ще одна постраждала. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя, але поранення виявилися надто серйозними", - йдеться в повідомленні.

Загалом внаслідок атаки РФ загинули троє людей.

Поранення дістали 34 особи, ще троє - зазнали гострої реакції на стрес.

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Удар по Лозовій 22 жовтня

Російські окупанти атакували Лозову на Харківщині. Удар припав по місцевому ринку.

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