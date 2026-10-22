Окупанти вдарили ракетою по ринку в Лозовій на Харківщині: двоє загиблих і 34 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 22 жовтня, російські війська завдали удару по Лозовій в Харківській області, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, удар прийшовся по ринку.

На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей і 11 постраждалих.



На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці.

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Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих від російського удару в Лозовій зросла до 17 людей.

Усім допомагають бригади медиків. На місці триває ліквідація наслідків.

За уточненою інформацією станом на 14:00 відомо, що в Лозовій загинули 50-річна та 60-річна жінки.

Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня важкості.

Усім надається необхідна медична допомога.

Рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу тривають.

За даними ДСНС України, росіяни завдали по ринку ракетного удару.

Виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об’єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі.

Наслідки атаки



















Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок ударів є загибла та поранені, зокрема діти.

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