Окупанти вдарили ракетою по ринку в Лозовій на Харківщині: двоє загиблих і 34 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 22 жовтня, російські війська завдали удару по Лозовій в Харківській області, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, удар прийшовся по ринку.
На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей і 11 постраждалих.
На місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці.
Оновлена інформація
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих від російського удару в Лозовій зросла до 17 людей.
Усім допомагають бригади медиків. На місці триває ліквідація наслідків.
- За уточненою інформацією станом на 14:00 відомо, що в Лозовій загинули 50-річна та 60-річна жінки.
Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня важкості.
Усім надається необхідна медична допомога.
Рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу тривають.
- За даними ДСНС України, росіяни завдали по ринку ракетного удару.
Виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об’єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі.
Наслідки атаки
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Харків та область. Внаслідок ударів є загибла та поранені, зокрема діти.
Будь ласка, зачекайте...
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