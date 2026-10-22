"Росія планувала захопити не лише Київ, а й Харків", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська планували захопити не лише Київ, а й Харків.

Про це він заявив в інтерв'ю Стівену Барлетту, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, основні українські сили на той момент були зосереджені на Донеччині та Луганщині, де стримували найпотужніше угруповання ворога.

Водночас російські війська несподівано зайшли з боку Білорусі та рушили безпосередньо на українську столицю.

Зеленський наголосив, що ніхто не очікував такого сценарію розвитку подій, через що на білоруському напрямку на той момент не було потужного угруповання українських військ.

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