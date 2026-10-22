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Новини Агресія Росії проти України
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"Росія планувала захопити не лише Київ, а й Харків", - Зеленський

Росія планувала захопити не лише Київ, а й Харків, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська планували захопити не лише Київ, а й Харків.

Про це він заявив в інтерв'ю Стівену Барлетту, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, основні українські сили на той момент були зосереджені на Донеччині та Луганщині, де стримували найпотужніше угруповання ворога.

Водночас російські війська несподівано зайшли з боку Білорусі та рушили безпосередньо на українську столицю.

Зеленський наголосив, що ніхто не очікував такого сценарію розвитку подій, через що на білоруському напрямку на той момент не було потужного угруповання українських військ.

Також читайте: Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення РФ, - Зеленський

Автор: 

армія рф (22661) Зеленський Володимир (27424) окупація (7171) Харків (5734) Харківська область (3353) Харківський район (1145) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+19
а хто ж готувався до шашликів, розмінував Чонгар? вивів з Гостомеля бригаду НГУ? ухайдокав Українську ракетну програму? не вводив військового стану та сцяв на усі попередження Заходу шодо підарської повномасштабної агресії?
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22.10.2026 12:18 Відповісти
+16
Правильніше буде звучати так: «Я планував здати не лише Київ, а й Харків, але через клятих українців вдалося здати лише Маріуполь і ЗАЕС.».
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22.10.2026 12:17 Відповісти
+14
Так, і для цього ти наказав відвести всі бригади від Харкова. І я памʼятаю твоє белькотіння, що Харків може бути окупований. Я ще подумала, якого хєра воно ото *******, якщо там повно нашого війська?!?! Вже пізніше ми дізналися, що Залужний ну дууууже повільно виконував той наказ. І тому Залужний Харків врятував, а ото готувало здати Україну за 3 дні. Тому і їхала русня на Київ з парадною формою, а ти *******: сидить вдома, не виходьте (тобто не чиніть спротив), скоро все закінчиться. Ладно, то будемо питати на суді після виборів.
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22.10.2026 12:18 Відповісти

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