Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що не думав, що Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.
Про це він заявив в інтерв'ю Стівену Барлетту, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. І так далі... Що ми віддамо їм Донбас і визнаємо його не Україною, а також визнаємо Крим не Україною. Інакше кажучи, це була форма тиску. Але що сталося, те сталося.
Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не вважав, тому що вірив: якщо люди - партнери тощо - знають, що буде повномасштабне вторгнення, і при цьому не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з'їхав? Ти втратив розум - вести війну у XXI столітті, вбивати людей? Ти абсолютно божевільний!" - зазначив глава держави.
Він нагадав, що за день до повномасштабного вторгнення європейці розмовляли з Путіним.
"За день до вторгнення європейці, які знали менше, ніж американці, вони розмовляли з Путіним. І Путін пообіцяв їм, що вторгнення не буде. Він збрехав їм усім тоді. Просто він знав, що вторгнення буде. Він знав усе", - додав Зеленський.
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