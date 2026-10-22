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Новини Агресія Росії проти України
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Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення РФ, - Зеленський

Зеленський не думав, що РФ повномасштабно нападе на Україну

Президент Володимир Зеленський розповів, що не думав, що Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю Стівену Барлетту, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. І так далі... Що ми віддамо їм Донбас і визнаємо його не Україною, а також визнаємо Крим не Україною. Інакше кажучи, це була форма тиску. Але що сталося, те сталося.

Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не вважав, тому що вірив: якщо люди - партнери тощо - знають, що буде повномасштабне вторгнення, і при цьому не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з'їхав? Ти втратив розум - вести війну у XXI столітті, вбивати людей? Ти абсолютно божевільний!" - зазначив глава держави.

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Він нагадав, що за день до повномасштабного вторгнення європейці розмовляли з Путіним.

"За день до вторгнення європейці, які знали менше, ніж американці, вони розмовляли з Путіним. І Путін пообіцяв їм, що вторгнення не буде. Він збрехав їм усім тоді. Просто він знав, що вторгнення буде. Він знав усе", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27424) росія (48345) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+29
А ты и не должен был верить. Ты не в церкви. Ты должен был слушать что тебе говорят взрослые дяди. И кивать.
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22.10.2026 11:50 Відповісти
+25
жесть. профнепридатний даунодебіл визнав що це його вина, що він не готувався до повномасштабки, попри те що його всі попереджали, навіть марсіани, коли він до них по білим доріжкам приходив.
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22.10.2026 11:51 Відповісти
+23
Я не думав, це взагалі про все що робив Зеленський.
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22.10.2026 11:51 Відповісти

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