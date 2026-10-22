Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву, 12 областей під ударом, 34 поранених і двоє загиблих, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Київ та ще низку регіонів України, застосувавши 21 балістичну ракету по столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетика й інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок ударів по країні поранені 34 людини, зокрема п’ятеро дітей, двоє людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що на місцях працюють екстрені служби.

Усього вночі під ворожим ударом перебували 12 областей. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Заклик до посилення тиску на РФ

Президент наголосив, що Росія завдала удару фактично одразу після чергових переговорів. На його думку, це свідчить про відсутність реальних змін у ставленні Кремля до війни.

"Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика - відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки - кроки на припинення вбивств", - заявив Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та швидкого постачання ракет, а також спроможності знищувати пускові установки балістичних ракет і запроваджувати санкції проти Росії за ведення війни.

"Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист", - підсумував президент.

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Наслідки атаки

















