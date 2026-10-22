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Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву, 12 областей під ударом, 34 поранених і двоє загиблих, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Київ та ще низку регіонів України, застосувавши 21 балістичну ракету по столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетика й інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок ударів по країні поранені 34 людини, зокрема п’ятеро дітей, двоє людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що на місцях працюють  екстрені служби.

Усього вночі під ворожим ударом перебували 12 областей. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Заклик до посилення тиску на РФ 

 Президент наголосив, що Росія завдала удару фактично одразу після чергових переговорів. На його думку, це свідчить про відсутність реальних змін у ставленні Кремля до війни.

"Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика - відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки - кроки на припинення вбивств", - заявив Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України та швидкого постачання ракет, а також спроможності знищувати пускові установки балістичних ракет і запроваджувати санкції проти Росії за ведення війни.

"Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист", - підсумував президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічний удар по Києву: загинула людина, 22 постраждали, серед них четверо дітей. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі
Росія випустила 21 балістичну ракету по Києву: є загиблі

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) Київ (17446) обстріл (37572) Повітряні атаки на Київ (1163)
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Топ коментарі
+10
У відповідь, як звичайно, полетіла балаболістика від Зеленського.
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22.10.2026 11:19 Відповісти
+4
Свої не робимо...російські не збиваємо...
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22.10.2026 11:28 Відповісти
+2
Так здається, що в ЛІДОРА є два головні обов'язки :

- всередині країни підрахувати скільки Путло запустило на Неньку ракет-КАБів-шахедів і проінформувати про те ошалівших пересічних ;

- ззовні країни під час чергових закордонних гастролів влаштувати черговий особистий БЕНЕФІС з обіймашками євроЛідорів та перетворитися на геополітичного Паніковського - "Дай мільярдік! Дай ще мільярдік! Та невже вам жалко тих мільярдиків, щоб я роками того Дурно6о Путла утримував на війні в Україні?!"

Так і живемо вже 5-й рік війни !
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22.10.2026 11:29 Відповісти

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