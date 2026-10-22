Россия выпустила 21 баллистическую ракету по Киеву, 12 областей под ударом, 34 раненых и двое погибших, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Киев и ряд других регионов Украины, нанеся по столице 21 удар баллистическими ракетами. Повреждения получили жилые дома, объекты энергетики и инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ударов по стране ранены 34 человека, в том числе пятеро детей, двое человек погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Три волны баллистических ударов нанесли российские "гуманисты" по Киеву с вечера. Было запущено 21 ракета. К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: жилые дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия. Среди поврежденных объектов даже монастырь", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что на местах работают экстренные службы.

Всего ночью под вражеским ударом находились 12 областей. В Киеве и регионах ранены 34 человека, среди них пятеро детей. На данный момент известно о двух погибших.

Призыв к усилению давления на РФ

Президент подчеркнул, что Россия нанесла удар фактически сразу после очередных переговоров. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии реальных изменений в отношении Кремля к войне.

"Важно и в дальнейшем пытаться найти правильные решения, чтобы положить конец этой войне. Но когда российские баллистические ракеты становятся ответом на переговоры, необходимо оказать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги — шаги по прекращению убийств", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и скорейшей поставки ракет, а также способности уничтожать пусковые установки баллистических ракет и вводить санкции против России за ведение войны.

"Агрессор заслуживает соответствующего отношения. Украина заслуживает поддержки. Жизнь людей заслуживает защиты", — подытожил президент.

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Последствия атаки

















