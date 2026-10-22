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Новости Обстрелы Киева
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Ночной удар по Киеву: погиб человек, 22 человека пострадали, среди них четверо детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 октября Киев подвергся очередному удару баллистическими ракетами по шести районам столицы. Возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Днепровский район

Погиб человек, ребенок госпитализирован. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания. Еще пять человек пострадали.

Дарницкий район

Повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.

Святошинский район

Горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 кв. м ликвидирован.

Оболонский район

Повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы.

Печерский район 

Повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

Голосеевский район

В результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

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В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября погиб один человек, ещё 22 получили ранения, среди них — четверо детей.

Автор: 

Киев (27809) обстрел (36239) Воздушные атаки на Киев (973)
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Топ комментарии
+4
коли ігнат доложит про кількість збитих?
бо, громихало шо п*здець!
в києві, штук двадцять балістик!

це ж положительні знаки переговорів в осло?
і ані слова про відповідь! про шекельмана!
взагалі ані слова про щось, окрім настирливого вбивання в мізки, капітуляції!
і так! і сяк!
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22.10.2026 08:35 Ответить
+2
Треба почати масово знищувати працівників заводів з виробництва БПЛА та ракет, наприклад, в тій же Єлабузі. І робити це можна не лише ударами безпілотників, а зовсім іншими засобами, які належать до сфери спецоперацій та диверсійних актів (щоб влаштовуватися на подібні підприємства стало не менш страшно, ніж завербовуватися в 'штурми').
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22.10.2026 09:31 Ответить
+1
Цілодобовий рашиський терор в Києві ,де відповідь по рашиським містам ,ворог розуміє тільки силу.
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22.10.2026 09:18 Ответить

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