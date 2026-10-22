Ночной удар по Киеву: погиб человек, 22 человека пострадали, среди них четверо детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 22 октября Киев подвергся очередному удару баллистическими ракетами по шести районам столицы. Возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и объекты инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Днепровский район
Погиб человек, ребенок госпитализирован. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания. Еще пять человек пострадали.
Дарницкий район
Повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.
Святошинский район
Горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 кв. м ликвидирован.
Оболонский район
Повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы.
Печерский район
Повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.
Голосеевский район
В результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.
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бо, громихало шо п*здець!
в києві, штук двадцять балістик!
це ж положительні знаки переговорів в осло?
і ані слова про відповідь! про шекельмана!
взагалі ані слова про щось, окрім настирливого вбивання в мізки, капітуляції!
і так! і сяк!