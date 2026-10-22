Ночной удар по Киеву: погиб человек, 22 человека пострадали, среди них четверо детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 октября Киев подвергся очередному удару баллистическими ракетами по шести районам столицы. Возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Днепровский район

Погиб человек, ребенок госпитализирован. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания. Еще пять человек пострадали.

Дарницкий район

Повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.

Святошинский район

Горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 кв. м ликвидирован.

Оболонский район

Повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы.

Печерский район

Повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

Голосеевский район

В результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

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