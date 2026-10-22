В Киеве ограничили движение по Южному мосту и изменили график движения поездов метро из-за обстрела
В Киеве из-за повреждений, вызванных ночным массированным российским обстрелом, ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Также временно изменили расписание поездов на "зеленой" линии метро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА и столичном метрополитене.
"В связи с вражеской атакой на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег", — говорится в сообщении администрации.
Водителей призывают учитывать это при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Как курсируют поезда на "зеленой" линии метро
В настоящее время поезда Сырецко-Печерской линии курсируют на двух отдельных участках:
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между станциями "Сырец" — "Выдубичи";
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между станциями "Осокорки" — "Червоный хутор".
Причиной ограничений стали повреждения Южного моста в результате ночного массированного обстрела, в частности части инфраструктуры метрополитена.
Интервалы между поездами могут увеличиться
Движение поездов на "зеленой" линии будет обеспечиваться имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях.
Интервалы между поездами могут быть увеличены. Обследование повреждений и восстановительные работы продолжат после отбоя воздушной тревоги.
Что предшествовало?
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц. Также повреждены инфраструктура метрополитена на Южном мосту, здание станции скорой помощи и шесть автомобилей экстренной медицинской помощи.
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