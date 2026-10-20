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Новости Обстрелы Киева
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Россия нанесла удар по операционной Института Стражеско НАМН в Киеве: пострадал пациент. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вновь нанесли удар по больнице в Киеве - по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Это уже второй раз. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь - на шестой, где расположена операционная. К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь.

Институт спасает людей с сердечными заболеваниями со всей Украины. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь", - отметил глава правительства.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на медицинское учреждение в Соломенском районе Киева.

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Автор: 

больница (1521) Киев (27809) обстрел (36239)
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Топ комментарии
+21
Ну підАри кончені...
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20.10.2026 17:23 Ответить
+10
Кацапи - зло! кацапи - гній! кацапи - фашисти!
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20.10.2026 17:29 Ответить
+10
звісно, більш ницих і мерзенних тварин, як кацапи, світ ще не знав...
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20.10.2026 17:40 Ответить

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