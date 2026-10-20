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Россия нанесла удар по операционной Института Стражеско НАМН в Киеве: пострадал пациент. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты вновь нанесли удар по больнице в Киеве - по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Это уже второй раз. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь - на шестой, где расположена операционная. К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь.
Институт спасает людей с сердечными заболеваниями со всей Украины. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь", - отметил глава правительства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на медицинское учреждение в Соломенском районе Киева.
Топ комментарии
+21 Грицько Добрий
показать весь комментарий20.10.2026 17:23 Ответить Ссылка
+10 Панас Стець #551129
показать весь комментарий20.10.2026 17:29 Ответить Ссылка
+10 Панас Стець #551129
показать весь комментарий20.10.2026 17:40 Ответить Ссылка
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