Россия нанесла удар по операционной Института Стражеско НАМН в Киеве: пострадал пациент. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вновь нанесли удар по больнице в Киеве - по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это уже второй раз. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь - на шестой, где расположена операционная. К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь.



Институт спасает людей с сердечными заболеваниями со всей Украины. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь", - отметил глава правительства.







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Что предшествовало?

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