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Тушили автомобили и оказывали помощь: работа патрульных на месте удара РФ в Чабанах. ВИДЕО
Правоохранители показали, как оказывали помощь пострадавшим в результате нападения РФ на Чабаны в Киевской области.
Видео обнародовала патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
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"Инспекторы, находившиеся неподалеку, услышали мощный взрыв и немедленно отправились на помощь пострадавшим.
Вместе с другими экстренными службами мы оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, тушили горящие автомобили и регулировали дорожное движение", - говорится в сообщении.
На месте продолжают работать все спецслужбы.
Что предшествовало?
- Утром 20 октября в результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе Киевской области на автодороге Киев - Одесса загорелись автомобили. Известно о погибших и раненых.
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+5 фома фоммич #577697
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+5 алекс флеш
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+3 Татьяна Рогова
показать весь комментарий20.10.2026 16:38 Ответить Ссылка
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