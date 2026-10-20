Тушили автомобили и оказывали помощь: работа патрульных на месте удара РФ в Чабанах. ВИДЕО

Правоохранители показали, как оказывали помощь пострадавшим в результате нападения РФ на Чабаны в Киевской области.

Видео обнародовала патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Инспекторы, находившиеся неподалеку, услышали мощный взрыв и немедленно отправились на помощь пострадавшим.

Вместе с другими экстренными службами мы оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, тушили горящие автомобили и регулировали дорожное движение", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать все спецслужбы.

Читайте также: Информация о попадании дрона в вокзал Дубны не подтвердилась, - "Укрзалізниця"

Что предшествовало?

Утром 20 октября в результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе Киевской области на автодороге Киев - Одесса загорелись автомобили. Известно о погибших и раненых.

Читайте: Дроны атакуют Киев: в Голосеевском районе обломки попали в медицинское учреждение