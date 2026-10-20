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Новости Обстрел Киевщины
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Тушили автомобили и оказывали помощь: работа патрульных на месте удара РФ в Чабанах. ВИДЕО

Правоохранители показали, как оказывали помощь пострадавшим в результате нападения РФ на Чабаны в Киевской области.

Видео обнародовала патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Инспекторы, находившиеся неподалеку, услышали мощный взрыв и немедленно отправились на помощь пострадавшим.

Вместе с другими экстренными службами мы оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, тушили горящие автомобили и регулировали дорожное движение", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать все спецслужбы.

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Что предшествовало?

  • Утром 20 октября в результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе Киевской области на автодороге Киев - Одесса загорелись автомобили. Известно о погибших и раненых.

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Киевская область (5244) обстрел (36239) патрульная полиция (1866) Фастовский район (124) Чабаны (5)
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Топ комментарии
+5
Спасибо большое,парни
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20.10.2026 16:06 Ответить
+5
Усё потрібно,коли треба відео показати і камери працюють, а як квздять до смерті спійманого лоха, то і в камерах батарейкі сіли. Усе по фен-шуй. У бочку з лайном скільки меду не капай вона медом не стане.
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20.10.2026 17:32 Ответить
+3
Ця новина звичайно не подобається, тому й тихо. В інших випадках-аж гай шумить.)
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20.10.2026 16:38 Ответить

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