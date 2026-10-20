Атака беспилотников на Киев: с начала суток один человек погиб, 21 пострадавший. ФОТОрепортаж (обновлено)

Днем 20 октября 2026 г. враг продолжает атаковать ударными дронами территорию Киева. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, в Голосеевском районе обломки попали на уровень верхних этажей медицинского учреждения.

По словам Кличко, экстренные службы направляются на место.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реактивные "шахеды" атакуют Киев: обломки упали на медицинское учреждение и возле жилых домов (обновлено)

По обновленным данным, в данное время есть двое пострадавших в Голосеевском районе в результате попадания обломков в здание медицинского учреждения.

Помощь пострадавшим медики оказали на месте.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 17:00 количество пострадавших вследствие вражеских ударов возросло до 5 человек.

Оболонский район

В Оболонском районе обломки упали на территории рынка. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как сообщили в Полиции Киева, по состоянию на 18:45: "В Киеве вследствие атаки вражеских беспилотников пострадали 12 человек.

Россияне с утра наносят удар по Киеву реактивными БпЛА. Из-за вражеских обстрелов повреждены жилой дом, медицинское учреждение, заведение питания, столичный рынок и автомобили.

В целом последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.

11 граждан получили ранения, еще у одной женщины диагностирована острая реакция на стресс.

На местах вражеских попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

ОБНОВЛЕНИЕ

"В Деснянском районе вследствие падения БпЛА повреждено складское здание.

В Святошинском районе фиксируется падение БПЛА на территории гаражного кооператива", - сообщили в 21:04 в КОВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 22:57 Кличко проинформировал, что количество пострадавших вследствие российских атак на столицу возросло до 18.

12 раненых находятся в стационарах больниц.

Один человек погиб.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 23:24 Кличко сообщил, что количество пострадавших вследствие атак врага на столицу возросло до 21.

12 раненых медики госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.







