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Новости Атака беспилотников на Киев
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Атака беспилотников на Киев: с начала суток один человек погиб, 21 пострадавший. ФОТОрепортаж (обновлено)

"шахед" атаковал Киев

Днем 20 октября 2026 г. враг продолжает атаковать ударными дронами территорию Киева. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, в Голосеевском районе обломки попали на уровень верхних этажей медицинского учреждения.

По словам Кличко, экстренные службы направляются на место.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реактивные "шахеды" атакуют Киев: обломки упали на медицинское учреждение и возле жилых домов (обновлено)

По обновленным данным, в данное время есть двое пострадавших в Голосеевском районе в результате попадания обломков в здание медицинского учреждения.

Помощь пострадавшим медики оказали на месте.

ОБНОВЛЕНИЕ

  • По состоянию на 17:00 количество пострадавших вследствие вражеских ударов возросло до 5 человек.

Оболонский район

В Оболонском районе обломки упали на территории рынка. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как сообщили в Полиции Киева, по состоянию на 18:45: "В Киеве вследствие атаки вражеских беспилотников пострадали 12 человек.

Россияне с утра наносят удар по Киеву реактивными БпЛА. Из-за вражеских обстрелов повреждены жилой дом, медицинское учреждение, заведение питания, столичный рынок и автомобили.

  • В целом последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.
  • 11 граждан получили ранения, еще у одной женщины диагностирована острая реакция на стресс.

На местах вражеских попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

ОБНОВЛЕНИЕ

"В Деснянском районе вследствие падения БпЛА повреждено складское здание.

В Святошинском районе фиксируется падение БПЛА на территории гаражного кооператива", - сообщили в 21:04 в КОВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 22:57 Кличко проинформировал, что количество пострадавших вследствие российских атак на столицу возросло до 18.

12 раненых находятся в стационарах больниц.

Один человек погиб.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 23:24 Кличко сообщил, что количество пострадавших вследствие атак врага на столицу возросло до 21.

12 раненых медики госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Атака на Київ 20 жовтня
Атака на Київ 20 жовтня
Атака на Київ 20 жовтня
Атака на Київ 20 жовтня

Автор: 

больница (1521) Киев (27809) обстрел (36239) Шахед (2609)
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Топ комментарии
+13
коли зеленський піде з посади.
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20.10.2026 17:09 Ответить
+7
Zе, ткаченко-Мамедов, де ППО СТОЛИЦІ?
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20.10.2026 19:43 Ответить
+7
Не ма ума, считай каліка 😆
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20.10.2026 21:11 Ответить

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