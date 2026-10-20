Обломки БПЛА упали на здание медицинского учреждения в Соломенском районе Киева

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Столица подверглась атаке реактивных беспилотников. В одном из районов фиксируется падение обломков.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В Соломенском районе обломки упали на здание медицинского учреждения. Экстренные службы направляются на место происшествия", — говорится в сообщении.

Перед этим в Киеве прогремела серия взрывов.

В Воздушных силах предупредили о реактивных беспилотниках над столицей.

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