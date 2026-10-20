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Реактивні "шахеди" атакують Київ: уламки впали на медзаклад та біля житлових будинків (оновлено)
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Столиця - під атакою реактивних безпілотників. Фіксують падіння уламків в одному з районів.
Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У Солом'янському районі уламки впали на будівлю медичного закладу. Екстрені служби слідують на місце події", - йдеться в повідомленні.
Перед цим у Києві пролунала серія вибухів.
У Повітряних силах попередили про реактині безпілотники над столицею.
За даними мера Кличка, є часткове руйнування даху будівлі медзакладу.
У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.
Також відомо про падіння уламків на відкритій території у Солом'янському районі.
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