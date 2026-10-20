Атака безпілотників на Київ: від початку доби одна людина загинула, 21 постраждалий. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вдень 20 жовтня 2026 року ворог продовжує атакувати ударними дронами територію Києва. Одна людина загинула, є постраждалі.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, у Голосіївському районі влучання уламків на рівні верхніх поверхів медзакладу.
За словами Кличка, екстрені служби прямують на місце.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
За оновленими даними, наразі є двоє постраждалих в Голосіївському районі внаслідок влучання уламків у будівлю медичного закладу.
Допомогу постраждалим медики надали на місці.
ОНОВЛЕННЯ
- Станом на 17:00 кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів зросла до 5 осіб.
Оболонський район
В Оболонському районі уламки впали на території ринку. Інформаціє щодо постраждалих уточнюється", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
ОНОВЛЕННЯ
Як повідомили в Поліції Києва, станом на 18.45: "У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали 12 людей.
росіяни з ранку завдають удару по Києву реактивними БпЛА. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий будинок, медична установа, заклад харчування, столичний ринок та автомобілі.
- Загалом, наслідки атаки зафіксовані у Голосіївському, Деснянському, Соломʼянському, Оболонському та Шевченківському районах.
- 11 громадян отримали поранення, ще у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.
На місцях ворожих влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.
ОНОВЛЕННЯ
"У Деснянському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено складську будівлю.
У Святошинському районі фіксується падіння БпЛА на території гаражного кооперативу", - повідомили о 21-04 в КОВА.
Оновлення
О 22:57 Кличко поінформував, що кількість постраждалих внаслідок російських атак на столицю зросла до 18.
12 поранених перебувають в стаціонарах лікарень.
Одна людина загинула.
Оновлення
О 23:24 Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атак ворога на столицю зросла до 21.
12 поранених медики госпіталізували. Троє з них перебувають у тяжкому стані.
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