Атака безпілотників на Київ: від початку доби одна людина загинула, 21 постраждалий. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень 20 жовтня 2026 року ворог продовжує атакувати ударними дронами територію Києва. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, у Голосіївському районі влучання уламків на рівні верхніх поверхів медзакладу.

За словами Кличка, екстрені служби прямують на місце.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реактивні "шахеди" атакують Київ: уламки впали на медзаклад та біля житлових будинків (оновлено)

За оновленими даними, наразі є двоє постраждалих в Голосіївському районі внаслідок влучання уламків у будівлю медичного закладу.

Допомогу постраждалим медики надали на місці.

ОНОВЛЕННЯ

Станом на 17:00 кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів зросла до 5 осіб.

Оболонський район

В Оболонському районі уламки впали на території ринку. Інформаціє щодо постраждалих уточнюється", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

ОНОВЛЕННЯ

Як повідомили в Поліції Києва, станом на 18.45: "У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали 12 людей.

росіяни з ранку завдають удару по Києву реактивними БпЛА. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий будинок, медична установа, заклад харчування, столичний ринок та автомобілі.

Загалом, наслідки атаки зафіксовані у Голосіївському, Деснянському, Соломʼянському, Оболонському та Шевченківському районах.

11 громадян отримали поранення, ще у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

На місцях ворожих влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

ОНОВЛЕННЯ

"У Деснянському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено складську будівлю.

У Святошинському районі фіксується падіння БпЛА на території гаражного кооперативу", - повідомили о 21-04 в КОВА.

Оновлення

О 22:57 Кличко поінформував, що кількість постраждалих внаслідок російських атак на столицю зросла до 18.

12 поранених перебувають в стаціонарах лікарень.

Одна людина загинула.

Оновлення

О 23:24 Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атак ворога на столицю зросла до 21.

12 поранених медики госпіталізували. Троє з них перебувають у тяжкому стані.







