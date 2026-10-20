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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Враг ударил по трассе под Киевом: горят автомобили, 3 человека погибли, 4 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе Киевской области на автодороге Киев - Одесса загорелись автомобили. Есть жертвы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам… В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса горят автомобили. Предварительно, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

"За каждой такой новостью - человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено. Более подробная информация - позже", - добавил Ткаченко.

В соцсетях пишут, что вражеский дрон упал на дорогу в Чабанах.

удар по Чабанам

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении БПЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью.

Один человек погиб. В настоящее время 4 пострадавших. Двое из них медики были госпитализированы. Остальных осматривают и оказывают помощь на месте.

По предварительным данным Киевской облпрокуратуры, в результате атаки вражеского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги Киев – Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

На месте возник пожар автомобилей.

Жертвы

Предварительно три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.

удар по Чабанах
удар по Чабанах
удар по Чабанахудар по Чабанах
удар по Чабанах
удар по Чабанах
удар по Чабанах
удар по Чабанах
удар по Чабанах
удар по Чабанах

На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Автор: 

Киевская область (5244) обстрел (36239) Фастовский район (124) Чабаны (5)
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Топ комментарии
+21
Тобі і тут треба про ТЦК згадати, вилазь гнида на світ Божий, йди країну захищати!
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20.10.2026 10:17 Ответить
+21
Царство Небесне Загиблим!
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20.10.2026 10:18 Ответить
+11
Невже ти таке тупе що на людській трагедії несеш таку фігню ,де вас ботів беруть.
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20.10.2026 10:30 Ответить

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