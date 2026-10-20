Враг ударил по трассе под Киевом: горят автомобили, 3 человека погибли, 4 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе Киевской области на автодороге Киев - Одесса загорелись автомобили. Есть жертвы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам… В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса горят автомобили. Предварительно, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

"За каждой такой новостью - человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено. Более подробная информация - позже", - добавил Ткаченко.

В соцсетях пишут, что вражеский дрон упал на дорогу в Чабанах.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении БПЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью.

Один человек погиб. В настоящее время 4 пострадавших. Двое из них медики были госпитализированы. Остальных осматривают и оказывают помощь на месте.

По предварительным данным Киевской облпрокуратуры, в результате атаки вражеского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги Киев – Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

На месте возник пожар автомобилей.

Жертвы

Предварительно три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.



















На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.