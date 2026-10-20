Ворог ударив по трасі під Києвом: горять автомобілі, 3 людини загинули, 4 поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі Київщини на автодорозі Київ - Одеса загорілися автомобілі. Є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах…Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі. Попередньо, є загиблі та травмовані", - йдеться у повідомленні.

"За кожною такою новиною - людські життя, родини та біль. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений. Більш детальна інформація - згодом", - додав Ткаченко.

У соцмережах пишуть, що дрон ворожий упав на дорогу в Чабанах.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю.

Одна людина загинула. Наразі 4 постраждалих. Двох із них медики госпіталізували. Інших оглядають і надають допомогу на місці.

За попередніми даними Київської облпрокуратури, внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги Київ - Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

На місці виникла пожежа автомобілів.

Жертви

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.



















На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.