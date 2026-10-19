Росіяни атакували підприємство на Київщині: загинув чоловік, шестеро поранених (оновлено)

В Обухівському районі Київської області внаслідок вечірньої атаки російських безпілотників пошкоджено підприємство. На місці удару виникла пожежа. Є загиблий та постраждалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На місці атаки працюють відповідні служби

За словами Ткаченка, на місці події працюють відповідні служби. Наразі фахівці уточнюють масштаби пошкоджень.

"На місці працюють відповідні служби. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється", — написав очільник ОВА.

За попередніми даними, на момент повідомлення інформації про загиблих і постраждалих не надходило.

Оновлення

Згодом Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки на підприємство в Обухівському районі загинув чоловік, ще шестеро людей зазнали поранень.

"Внаслідок ворожої атаки на підприємство в Обухівському районі, на жаль, загинув чоловік. Ще шестеро людей — отримали поранення. Всі госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога", - сказано в повідомленні.

На місці триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки, додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що 79 населених пунктів залишилися без світла через російську атаку на Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТРЦ Cosmo Multimall у Києві готується відновити роботу після російської атаки – кінотеатр і льодова арена вже працюють