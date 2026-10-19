Россияне атаковали предприятие в Киевской области: погиб мужчина, шесть раненых (обновлено)
В Обуховском районе Киевской области вследствие вечерней атаки российских беспилотников было повреждено предприятие. На месте удара возник пожар. Есть погибший и пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.
На месте атаки работают соответствующие службы
По словам Ткаченко, на месте происшествия работают соответствующие службы. В настоящее время специалисты уточняют масштабы повреждений.
"На месте работают соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений уточняется", — написал глава ОВА.
По предварительным данным, на момент сообщения информации о погибших и пострадавших не поступало.
Обновление
В целом Ткаченко сообщил, что вследствие российской атаки на предприятие в Обуховском районе погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения.
"Вследствие вражеской атаки на предприятие в Обуховском районе, к сожалению, погиб мужчина. Еще шесть человек получили ранения. Все госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказано в сообщении.
На месте идет ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки, добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что 79 населенных пунктов остались без света из-за российского нападения в Николаевской области.
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