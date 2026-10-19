В Николаевской области 79 населенных пунктов остались без света из-за российского нападения
В Николаевской области вследствие российского удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались 79 населенных пунктов. Более 55 тысяч абонентов лишились электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгия Решетилова в Telegram-канале.
Энергетическая атака оставила без света более 55 тысяч абонентов
По словам Георгия Решетилова, 19 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Вследствие ударов электроснабжение пропало в 79 населенных пунктах.
"Сегодня враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Вследствие атаки без электроснабжения остались 79 населенных пунктов — более 55 тыс. абонентов", — сообщил Решетилов.
Энергетики восстановили свет для половины потребителей
По словам главы ОВА, как только ситуация с безопасностью позволила, энергетики приступили к работам по ликвидации последствий атаки.
По состоянию на вечер электроснабжение восстановили для 50% потребителей, оставшихся без света. В то же время почти 24 тысячи абонентов до сих пор остаются без электричества. Восстановительные работы продолжаются.
Также днем 19 октября российская армия атаковала Николаев. Вследствие удара повреждены четыре частных дома.
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