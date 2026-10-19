Россияне атаковали жилой сектор Николаева ударным дроном: повреждены четыре дома. ФОТОрепортаж
Днем 19 октября российские оккупанты атаковали Николаев ударным беспилотником.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы ОГА Георгий Решетилов.
"Сегодня днем враг атаковал Николаев ударным беспилотником. Под ударом оказался жилой сектор города", — написал он.
- Повреждены четыре частных дома.
- К счастью, люди не пострадали.
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