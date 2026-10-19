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Новости Атака беспилотников на Николаев
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Россияне атаковали жилой сектор Николаева ударным дроном: повреждены четыре дома. ФОТОрепортаж

Днем 19 октября российские оккупанты атаковали Николаев ударным беспилотником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы ОГА Георгий Решетилов.

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"Сегодня днем враг атаковал Николаев ударным беспилотником. Под ударом оказался жилой сектор города", — написал он.

  • Повреждены четыре частных дома.
  • К счастью, люди не пострадали.

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Дневная атака на Николаев: российский дрон повредил четыре частных дома
Дневная атака на Николаев: российский дрон повредил четыре частных дома
Дневная атака на Николаев: российский дрон повредил четыре частных дома

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Николаев (2335) Николаевская область (2507) Николаевский район (288)
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