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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Росіяни атакували житловий сектор Миколаєва ударним дроном: пошкоджено чотири будинки. ФОТОрепортаж

Удень 19 жовтня російські окупанти атакували Миколаїв ударним безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

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"Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста", - написав він.

  • Пошкоджено чотири приватні будинки.
  • На щастя, люди не постраждали.

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Денна атака на Миколаїв: російський дрон пошкодив чотири приватні будинки
Денна атака на Миколаїв: російський дрон пошкодив чотири приватні будинки
Денна атака на Миколаїв: російський дрон пошкодив чотири приватні будинки

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Миколаїв (1684) Миколаївська область (2494) Миколаївський район (291)
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