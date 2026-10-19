Росіяни атакували житловий сектор Миколаєва ударним дроном: пошкоджено чотири будинки. ФОТОрепортаж
Удень 19 жовтня російські окупанти атакували Миколаїв ударним безпілотником.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.
"Сьогодні вдень ворог атакував Миколаїв ударним безпілотником. Під ударом опинився житловий сектор міста", - написав він.
- Пошкоджено чотири приватні будинки.
- На щастя, люди не постраждали.
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