На Миколаївщині 79 населених пунктів залишилися без світла через російську атаку

На Миколаївщині внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися 79 населених пунктів. Понад 55 тисяч абонентів втратили електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні виконувача обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова в телеграм-каналі.

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Енергетична атака залишила без світла понад 55 тисяч абонентів

За словами Георгія Решетілова, 19 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Через удари електропостачання зникло у 79 населених пунктах.

"Сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Через атаку без електропостачання залишилися 79 населених пунктів — понад 55 тис. абонентів", — повідомив Решетілов.

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Енергетики повернули світло половині споживачів

За словами очільника ОВА, щойно безпекова ситуація дозволила, енергетики розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки.

Станом на вечір електропостачання відновили для 50% споживачів, які залишилися без світла. Водночас майже 24 тисячі абонентів досі не мають електрики. Відновлювальні роботи тривають.

Також удень 19 жовтня російська армія атакувала Миколаїв. Унаслідок удару пошкоджено чотири приватні будинки.

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