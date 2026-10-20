Информация о попадании дрона в вокзал Дубна не подтвердилась, - "Укрзализныця"
Информация о падении дрона на вокзал города Дубно, которая распространяется в ряде СМИ, не подтверждается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Официальная информация
"Доверяйте официальным источникам и не распространяйте непроверенные сообщения. Просим находиться в укрытиях во время объявления воздушных тревог", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар по ТЦ в Ровенской области: трое раненых, вспыхнул пожар.
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