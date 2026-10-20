Інформація про влучання дрона у вокзал Дубна не підтвердилася, - "Укрзалізниця"
Інформація про влучання дрона у вокзал міста Дубно, яка поширюється у низці ЗМІ, не підтверджується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Офіційна інформація
"Довіряйте офіційним джерелам і не поширюйте неперевірені повідомлення. Просимо знаходитися в укриттях під час оголошення повітряних тривог", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог ударив по ТЦ на Рівненщині: троє поранених, спалахнула пожежа.
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