Гасили авто та надавали допомогу: робота патрульних на місці удару РФ у Чабанах. ВIДЕО

Правоохоронці показали, як надавали допомогу постраждалим внаслідок атаки РФ на Чабани у Київській області.

Відео оприлюднила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Інспектори, які перебували неподалік, почули потужний вибух і негайно вирушили на допомогу постраждалим.

Разом з іншими екстреними службами ми надавали домедичну допомогу травмованим, гасили палаючі автомобілі та регулювали дорожній рух", - йдеться в повідомленні.

На місці продовжують працювати всі спецслужби.

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Що передувало?

Вранці, 20 жовтня, внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі Київщини на автодорозі Київ - Одеса загорілися автомобілі. Відомо про загиблих та поранених.

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