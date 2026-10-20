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Новини Обстріл Київщини
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Гасили авто та надавали допомогу: робота патрульних на місці удару РФ у Чабанах. ВIДЕО

Правоохоронці показали, як надавали допомогу постраждалим внаслідок атаки РФ на Чабани у Київській області.

Відео оприлюднила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Інспектори, які перебували неподалік, почули потужний вибух і негайно вирушили на допомогу постраждалим.

Разом з іншими екстреними службами ми надавали домедичну допомогу травмованим, гасили палаючі автомобілі та регулювали дорожній рух", - йдеться в повідомленні.

На місці продовжують працювати всі спецслужби.

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Що передувало?

  • Вранці, 20 жовтня, внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі Київщини на автодорозі Київ - Одеса загорілися автомобілі. Відомо про загиблих та поранених.

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Київська область (4922) обстріл (37572) патрульна поліція (1478) Фастівський район (125) Чабани (5)
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Топ коментарі
+5
Спасибо большое,парни
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20.10.2026 16:06 Відповісти
+5
Усё потрібно,коли треба відео показати і камери працюють, а як квздять до смерті спійманого лоха, то і в камерах батарейкі сіли. Усе по фен-шуй. У бочку з лайном скільки меду не капай вона медом не стане.
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20.10.2026 17:32 Відповісти
+3
Ця новина звичайно не подобається, тому й тихо. В інших випадках-аж гай шумить.)
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20.10.2026 16:38 Відповісти

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