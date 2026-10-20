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Гасили авто та надавали допомогу: робота патрульних на місці удару РФ у Чабанах. ВIДЕО
Правоохоронці показали, як надавали допомогу постраждалим внаслідок атаки РФ на Чабани у Київській області.
Відео оприлюднила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Інспектори, які перебували неподалік, почули потужний вибух і негайно вирушили на допомогу постраждалим.
Разом з іншими екстреними службами ми надавали домедичну допомогу травмованим, гасили палаючі автомобілі та регулювали дорожній рух", - йдеться в повідомленні.
На місці продовжують працювати всі спецслужби.
Що передувало?
- Вранці, 20 жовтня, внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі Київщини на автодорозі Київ - Одеса загорілися автомобілі. Відомо про загиблих та поранених.
Топ коментарі
+5 фома фоммич #577697
показати весь коментар20.10.2026 16:06 Відповісти Посилання
+5 алекс флеш
показати весь коментар20.10.2026 17:32 Відповісти Посилання
+3 Татьяна Рогова
показати весь коментар20.10.2026 16:38 Відповісти Посилання
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