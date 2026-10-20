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Новини Обстріли Києва
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РФ вдарила по операційній Інституту Стражеска НАМН у Києві: постраждав пацієнт. ФОТОрепортаж

Російські окупанти знову вдарили по лікарні в Києва - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу.

Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя", - зазначив глава уряду.

РФ вдарила по лікарні у Києві 20 жовтня: подробиці
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РФ вдарила по лікарні у Києві 20 жовтня: подробиці

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось про падіння уламків БпЛА на медзаклад у Солом'янському районі Києва.

Читайте: Північний міст у Києві не зазнав ударів під час атаки РФ, але рух може бути ускладнений, - КМДА

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лікарня (1268) Київ (17446) обстріл (37572)
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Топ коментарі
+21
Ну підАри кончені...
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20.10.2026 17:23 Відповісти
+10
Кацапи - зло! кацапи - гній! кацапи - фашисти!
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20.10.2026 17:29 Відповісти
+10
звісно, більш ницих і мерзенних тварин, як кацапи, світ ще не знав...
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20.10.2026 17:40 Відповісти

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