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РФ вдарила по операційній Інституту Стражеска НАМН у Києві: постраждав пацієнт. ФОТОрепортаж
Російські окупанти знову вдарили по лікарні в Києва - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу.
Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя", - зазначив глава уряду.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось про падіння уламків БпЛА на медзаклад у Солом'янському районі Києва.
Топ коментарі
+21 Грицько Добрий
показати весь коментар20.10.2026 17:23 Відповісти Посилання
+10 Панас Стець #551129
показати весь коментар20.10.2026 17:29 Відповісти Посилання
+10 Панас Стець #551129
показати весь коментар20.10.2026 17:40 Відповісти Посилання
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