РФ вдарила по операційній Інституту Стражеска НАМН у Києві: постраждав пацієнт. ФОТОрепортаж

Російські окупанти знову вдарили по лікарні в Києва - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу.



Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя", - зазначив глава уряду.







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Що передувало?

Раніше повідомлялось про падіння уламків БпЛА на медзаклад у Солом'янському районі Києва.

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