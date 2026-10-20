Північний міст у Києві не зазнав ударів під час атаки РФ, але рух може бути ускладнений, - КМДА
Північний міст у Києві не постраждав унаслідок російської атаки 20 жовтня, однак проїзд по ньому може бути ускладненим.
Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
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За даними адміністрації, міст не пошкоджений, як про це писали окремі канали. Водночас рух по ньому може бути ускладненим, адже правоохоронці мають задокументувати наслідки атаки поблизу штучної споруди.
Можливі й відхилення від графіка руху громадського транспорту, який курсує мостом. Пасажирів просять враховувати це під час планування поїздок.
Атака на Київ 20 жовтня
- Протягом дня, 20 жовтня, російські безпілотники продовжили атакувати Київ. Зранку дрон впав неподалік автозаправної станції у Голосіївському районі на в'їзді у столицю. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.
- Також уламки БпЛА впали на два медичні заклади столиці, травмовано трьох людей.
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