Північний міст у Києві не зазнав ударів під час атаки РФ, але рух може бути ускладнений, - КМДА

Північний міст у Києві не постраждав унаслідок російської атаки 20 жовтня, однак проїзд по ньому може бути ускладненим.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними адміністрації, міст не пошкоджений, як про це писали окремі канали. Водночас рух по ньому може бути ускладненим, адже правоохоронці мають задокументувати наслідки атаки поблизу штучної споруди.

Можливі й відхилення від графіка руху громадського транспорту, який курсує мостом. Пасажирів просять враховувати це під час планування поїздок.

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Атака на Київ 20 жовтня

Протягом дня, 20 жовтня, російські безпілотники продовжили атакувати Київ. Зранку дрон впав неподалік автозаправної станції у Голосіївському районі на в'їзді у столицю. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Також уламки БпЛА впали на два медичні заклади столиці, травмовано трьох людей.

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