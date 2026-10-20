Северный мост в Киеве не пострадал во время атаки РФ, но движение может быть затруднено, - КГГА
Северный мост в Киеве не пострадал в результате российской атаки 20 октября, однако проезд по нему может быть затруднен.
Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.
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По данным администрации, мост не поврежден, как об этом писали отдельные каналы. В то же время движение по нему может быть затруднено, поскольку правоохранители должны задокументировать последствия атаки вблизи сооружения.
Возможны также отклонения от графика движения общественного транспорта, курсирующего по мосту. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.
Атака на Киев 20 октября
- В течение дня 20 октября российские беспилотники продолжили атаковать Киев. Утром дрон упал недалеко от автозаправочной станции в Голосеевском районе на въезде в столицу. Один человек погиб, еще семеро получили ранения.
- Также обломки БПЛА упали на два медицинских учреждения столицы, три человека получили травмы.
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