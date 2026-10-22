У Києві обмежили рух Південним мостом і змінили рух поїздів метро через обстріл

У Києві через пошкодження, спричинені нічним масованим російським обстрілом, обмежили рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Також тимчасово змінили рух поїздів на "зеленій" лінії метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМВА та столичному метрополітені.

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"У звʼязку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Водіїв закликають враховувати це під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути.

Як курсують поїзди на "зеленій" лінії метро

Наразі поїзди Сирецько-Печерської лінії курсують на двох окремих ділянках:

між станціями "Сирець" - "Видубичі";

між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".

Причиною обмежень стали пошкодження Південного мосту внаслідок нічного масованого обстрілу, зокрема частини інфраструктури метрополітену.

Інтервали між поїздами можуть збільшити

Рух поїздів на "зеленій" лінії забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях.

Інтервали між поїздами можуть бути збільшені. Обстеження пошкоджень і відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги.

Що передувало?

Унаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Також пошкоджені інфраструктура метрополітену на Південному мосту, будівля станції швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної допомоги.

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