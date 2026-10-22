Росія атакувала Київ балістикою: 15 постраждалих, пошкоджені станція швидкої та метро

Вночі 22 жовтня ворог атакував столицю балістичними ракетами. Зафіксовано щонайменше чотири хвилі ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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За даними моніторингових каналів, ворог від початку ночі випустив по столиці близько 30 балістичних ракет.

Унаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пошкоджені станція швидкої допомоги та автомобілі медиків

У Печерському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджена будівля станції швидкої допомоги. Крім того, пошкоджень зазнали шість автомобілів екстреної медичної допомоги.

За інформацією Кличка, серед медичних працівників постраждалих немає.

Обстріл пошкодив інфраструктуру метрополітену

Також унаслідок російської атаки пошкоджена частина інфраструктури столичного метрополітену на Південному мосту.

Наслідки нічного обстрілу Києва уточнюються.

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