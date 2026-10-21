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Новини Обстріли Києва
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У Києві внаслідок атаки балістики постраждали шестеро людей, четверо - госпіталізували (оновлено)

вибух

Увечері в середу, 21 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. У столиці пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Атака балістикою

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох балістичних ракет на столицю.

Тривогу червоного рівня в столиці оголосили о 22:06, перші вибухи пролунали о 22:11.

Мер Києва Віталій Кличко написав: "Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!".

За даними моніторингів, 6 балістичних ракет прилетіло по Києву. Загроза балістики з Брянська та Курська триває.

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Оновлення

  • У КМВА повідомили, що за попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.
  • Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі.

  • У Дніпровському районі влучання в будівлю СТО. А також — у приватний житловий будинок.

    У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

    На іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС.

  • Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається медична допомога.
  • У КМВА уточнили, що станом на 23:30 кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога.
  • У Дарницькому районі влучання на територію об’єкту транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце, - написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко. Також за його словами, відомо про 6 постраждалих, 4 медики госпіталізували.

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Автор: 

вибух (4860) Київ (17434) обстріл (37547) балістичні ракети (794)
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Топ коментарі
+14
Стріляють, гуманітарії. Вітьок та зятьок просто в екстазе.
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21.10.2026 22:19 Відповісти
+11
Лохторат Голобородька чекає на балістику від Штілермана у вересні, хоча стійте , вже жовтень закінчується...
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21.10.2026 22:23 Відповісти
+9
А де зелена гундоса гніда?
Правильно, не в Києві!
В Осло віддає вітьку меншу половину України.
Гуманітаріїї, ***....
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21.10.2026 22:22 Відповісти

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