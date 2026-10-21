У Києві внаслідок атаки балістики постраждали шестеро людей, четверо - госпіталізували (оновлено)

У Дніпровському районі влучання в будівлю СТО. А також — у приватний житловий будинок.

У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

На іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС.