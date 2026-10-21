У Києві внаслідок атаки балістики постраждали шестеро людей, четверо - госпіталізували (оновлено)
Увечері в середу, 21 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. У столиці пролунала серія гучних вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Атака балістикою
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох балістичних ракет на столицю.
Тривогу червоного рівня в столиці оголосили о 22:06, перші вибухи пролунали о 22:11.
Мер Києва Віталій Кличко написав: "Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!".
За даними моніторингів, 6 балістичних ракет прилетіло по Києву. Загроза балістики з Брянська та Курська триває.
Оновлення
- У КМВА повідомили, що за попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.
- Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі.
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У Дніпровському районі влучання в будівлю СТО. А також — у приватний житловий будинок.
У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.
На іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС.
- Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається медична допомога.
- У КМВА уточнили, що станом на 23:30 кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога.
- У Дарницькому районі влучання на територію об’єкту транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце, - написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко. Також за його словами, відомо про 6 постраждалих, 4 медики госпіталізували.
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