Київ повертається до графіків відключень світла: ситуацію стабілізували, - ДТЕК
Енергетики стабілізували енергопостачання в Києві.
Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що в Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після обстрілів.
Столиця повертається до графіків відключень.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль