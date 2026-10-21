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Київ повертається до графіків відключень світла: ситуацію стабілізували, - ДТЕК

Світло в Києві

Енергетики стабілізували енергопостачання в Києві.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що в Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після обстрілів.

Столиця повертається до графіків відключень.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення.

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Київ (17434) ДТЕК (892) відключення світла (1462)
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