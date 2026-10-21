"Шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалі (оновлено). ФОТО

Зранку 21 жовтня ворог продовжує атакувати Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, у Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння.

Екстрені служби прямують на місце.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Деснянському районі БпЛА впав на припарковані авто.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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У соцмережах вже публікують перші кадри з місця ворожого влучання.





Оновлена інформація

Як інформує КМВА, на жаль, відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі.

Також одна людина постраждала. Їй надається необхідна медична допомога.

Станом на 8.23, стало відомо про ще одну загиблу людину.

Як інформує ДСНС, у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння квартири на рівні 20-го поверху багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох осіб.

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У Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися 7 припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували на площі 50 кв. м.

У Солом’янському районі зафіксовано падіння на відкритій території.

Інформація уточнюється.

Як згодом повідомив Кличко, вже 2 постраждалих через ворожу атаку. Обох поранених медики госпіталізували.