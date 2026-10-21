Ранкова атака дронів на Київ: у Деснянському районі БпЛА впав на припарковані авто
Зранку 21 жовтня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Київ. Є наслідки.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, у Деснянському районі падіння БпЛА на припарковані авто.
Екстрені служби прямують на місце.
Також Кличко інформує, що Соломʼянському районі зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Попередньо, без загоряння.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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