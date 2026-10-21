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Новости Атака беспилотников на Киев
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Утренняя атака дронов на Киев: в Деснянском районе БПЛА упал на припаркованные автомобили

реактивный "Шахед" атаковал Киев

Утром 21 октября 2026 года войска РФ атаковали Киев ударными дронами. Есть последствия.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в Деснянском районе БПЛА упал на припаркованные автомобили.

Экстренные службы направляются на место.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Новость будет обновляться

Автор: 

Киев (27800) обстрел (36212) Шахед (2601)
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