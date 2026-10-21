Утренняя атака дронов на Киев: в Деснянском районе БПЛА упал на припаркованные автомобили
Утром 21 октября 2026 года войска РФ атаковали Киев ударными дронами. Есть последствия.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, в Деснянском районе БПЛА упал на припаркованные автомобили.
Экстренные службы направляются на место.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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