"Шахед" попал в 24-этажку в Святошинском районе: погибли 2 человека, пострадавший (обновлено). ФОТО

Утром 21 октября враг продолжает атаковать Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в многоэтажное здание.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в Святошинском районе произошло попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Имеется возгорание.

Экстренные службы направляются на место.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе БПЛА упал на припаркованные автомобили.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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В соцсетях уже публикуют первые кадры с места вражеского попадания.





Обновленная информация

Как информирует КГВА, к сожалению, известно об одном погибшем в результате удара по жилому дому в Святошинском районе.

Также один человек пострадал. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 8.23, стало известно еще об одном погибшем человеке.

Как информирует ГСЧС, в Святошинском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание квартиры на уровне 20-го этажа многоэтажки. Огонь охватил площадь около 70 кв. м, частично разрушены конструкции квартиры. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек.

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В Деснянском районе во дворе многоэтажки загорелось 7 припаркованных автомобилей. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.

В Соломенском районе зафиксировано падение на открытой территории.

Информация уточняется.