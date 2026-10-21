Без світла мешканці двох районів Дніпропетровщини та міста Самар через російську атаку
Унаслідок російського обстрілу фіксуються знеструмлення у місті Самар та Павлоградському і Синельниківському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, через ворожу атаку у Павлоградському й Синельниківському районах та місті Самар без світла залишилися понад 30 тисяч мешканців.
Повідомляється, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що вдень 21 жовтня росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль