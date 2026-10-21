Без світла мешканці двох районів Дніпропетровщини та міста Самар через російську атаку

Унаслідок російського обстрілу фіксуються знеструмлення у місті Самар та Павлоградському і Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, через ворожу атаку у Павлоградському й Синельниківському районах та місті Самар без світла залишилися понад 30 тисяч мешканців.

Повідомляється, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вдень 21 жовтня росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі.

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