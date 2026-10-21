Без света остались жители двух районов Днепропетровской области и города Самар из-за российской атаки

В результате российского обстрела отмечаются отключения электроэнергии в городе Самаре, а также в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, из-за вражеской атаки в Павлоградском и Синельниковском районах, а также в городе Самар без света остались более 30 тысяч жителей.

Сообщается, что энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что днем 21 октября россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре.

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