Без света остались жители двух районов Днепропетровской области и города Самар из-за российской атаки
В результате российского обстрела отмечаются отключения электроэнергии в городе Самаре, а также в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, из-за вражеской атаки в Павлоградском и Синельниковском районах, а также в городе Самар без света остались более 30 тысяч жителей.
Сообщается, что энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что днем 21 октября россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре.
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