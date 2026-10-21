Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения в Святошинском районе и в Бучанском районе, - ДТЭК

Из-за атаки противника в Святошинском районе Киева фиксируются аварийные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Как отмечается, энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех.

В других районах столицы действуют графики.

Кроме того, по информации ДТЭК, из-за атаки врага в Бучанском районе Киевской области также фиксируются аварийные отключения.

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Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что "шахед" попал в 24-этажное здание в Святошинском районе: погибли 2 человека, есть пострадавший.

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