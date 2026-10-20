Враг нанес удар по энергообъекту в Киеве: четыре района столицы частично обесточены

Вследствие российского удара в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Попадание в энергообъект

"В Шевченковском районе зафиксировано попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в четырех районах

Позже в ДТЭК сообщили, что из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы.

"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить свет", — добавили в компании.

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