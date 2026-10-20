Враг нанес удар по энергообъекту в Киеве: четыре района столицы частично обесточены
Вследствие российского удара в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Попадание в энергообъект
"В Шевченковском районе зафиксировано попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в четырех районах
Позже в ДТЭК сообщили, что из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы.
"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить свет", — добавили в компании.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль