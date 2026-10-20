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Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Київ
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Ворог вдарив по енергооб’єкту в Києві: чотири райони столиці частково знеструмлені

Знеструмлення Києва 17

Унаслідок російської атаки в Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в один із об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Влучання в енергообʼєкт

"У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", - сказано в повідомленні.

Знеструмлення у чотирьох районах

Пізніше у ДТЕК повідомили, що через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом'янський і Печерський райони.

"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло", - додали в компанії.

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Київ (17446) енергетика (3810) ДТЕК (893)
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