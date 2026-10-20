Ворог вдарив по енергооб’єкту в Києві: чотири райони столиці частково знеструмлені
Унаслідок російської атаки в Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в один із об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Влучання в енергообʼєкт
"У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", - сказано в повідомленні.
Знеструмлення у чотирьох районах
Пізніше у ДТЕК повідомили, що через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Солом'янський і Печерський райони.
"Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло", - додали в компанії.
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