Через ворожу атаку запроваджено аварійні відключення у 3 районах Києва та на Бучанщині, - ДТЕК (оновлено)

Через атаку ворога у Святошинському районі Києва фіксуються аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Подробиці

Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.

В інших районах столиці діють графіки.

Окрім того, за інформацією ДТЕК, через атаку ворога у Бучанському районі Київщини теж фіксуються аварійні відключення.

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Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення. В інших районах столиці діють графіки відключень.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що "шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалий.

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