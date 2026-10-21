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Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Київ
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Через ворожу атаку запроваджено аварійні відключення у 3 районах Києва та на Бучанщині, - ДТЕК (оновлено)

У частині Києва зникло світло

Через атаку ворога у Святошинському районі Києва фіксуються аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Подробиці

Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.

В інших районах столиці діють графіки.

Окрім того, за інформацією ДТЕК, через атаку ворога у Бучанському районі Київщини теж фіксуються аварійні відключення.

Також читайте: Ранкова атака дронів на Київ: у Деснянському районі БпЛА впав на припарковані авто

Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення. В інших районах столиці діють графіки відключень.

В разі змін будемо вас інформувати на нашому телеграм-каналі. 

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що "шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалий.

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Автор: 

Київ (17434) Київська область (4919) обстріл (37547) енергетика (3806) відключення світла (1460) Бучанський район (309)
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