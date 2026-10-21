Через ворожу атаку запроваджено аварійні відключення у 3 районах Києва та на Бучанщині, - ДТЕК (оновлено)
Через атаку ворога у Святошинському районі Києва фіксуються аварійні відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Подробиці
Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.
В інших районах столиці діють графіки.
Окрім того, за інформацією ДТЕК, через атаку ворога у Бучанському районі Київщини теж фіксуються аварійні відключення.
Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.
Пізніше у ДТЕК повідомили, що у частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення. В інших районах столиці діють графіки відключень.
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Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що "шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалий.
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