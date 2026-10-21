Киев возвращается к графикам отключений света: ситуацию стабилизировали, - ДТЭК
Энергетики стабилизировали энергоснабжение в Киеве.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что в Киеве энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после обстрелов.
Столица возвращается к графикам отключений.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде "Укрэнерго" применяются экстренные отключения.
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