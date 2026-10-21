Киев возвращается к графикам отключений света: ситуацию стабилизировали, - ДТЭК

Энергетики стабилизировали энергоснабжение в Киеве.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что в Киеве энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после обстрелов.

Столица возвращается к графикам отключений.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде "Укрэнерго" применяются экстренные отключения.

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