Баллистическая атака РФ на Киев: попадание в частные дома и СТО, повреждена АЗС, 5 пострадавших (обновлено)

Вечером в среду, 21 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. В столице раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении нескольких баллистических ракет к столице.

Тревогу красного уровня в столице объявили в 22:06, первые взрывы прогремели в 22:11.

Мэр Киева Виталий Кличко написал: "Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!"

По данным мониторинга, по Киеву прилетело 6 баллистических ракет. Угроза баллистических ракет из Брянска и Курска сохраняется.

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В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома.

Также на другой локации в Днепровском районе повреждены АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В Днепровском районе попадание в здание СТО. А также – в частный жилой дом. В том же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди. На другой локации в Днепровском районе - падение обломков возле АЗС.

Пока известно о двух пострадавших вследствие вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.

В КГВА уточнили, что по состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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