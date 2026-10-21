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Новости Обстрелы Киева
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Баллистическая атака РФ на Киев: попадание в частные дома и СТО, повреждена АЗС, 5 пострадавших (обновлено)

вибух

Вечером в среду, 21 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. В столице раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении нескольких баллистических ракет к столице.

Тревогу красного уровня в столице объявили в 22:06, первые взрывы прогремели в 22:11.

Мэр Киева Виталий Кличко написал: "Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!"

По данным мониторинга, по Киеву прилетело 6 баллистических ракет. Угроза баллистических ракет из Брянска и Курска сохраняется.

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Обновление

  • В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома.
  • Также на другой локации в Днепровском районе повреждены АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.
  • В Днепровском районе попадание в здание СТО. А также – в частный жилой дом. В том же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди. На другой локации в Днепровском районе - падение обломков возле АЗС.
  • Пока известно о двух пострадавших вследствие вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.
  • В КГВА уточнили, что по состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Автор: 

взрыв (7209) Киев (27800) обстрел (36212) баллистические ракеты (763)
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Топ комментарии
+14
Стріляють, гуманітарії. Вітьок та зятьок просто в екстазе.
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21.10.2026 22:19 Ответить
+11
Лохторат Голобородька чекає на балістику від Штілермана у вересні, хоча стійте , вже жовтень закінчується...
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21.10.2026 22:23 Ответить
+9
А де зелена гундоса гніда?
Правильно, не в Києві!
В Осло віддає вітьку меншу половину України.
Гуманітаріїї, ***....
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21.10.2026 22:22 Ответить

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