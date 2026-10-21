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Баллистическая атака РФ на Киев: попадание в частные дома и СТО, повреждена АЗС, 5 пострадавших (обновлено)
Вечером в среду, 21 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. В столице раздалась серия громких взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении нескольких баллистических ракет к столице.
Тревогу красного уровня в столице объявили в 22:06, первые взрывы прогремели в 22:11.
Мэр Киева Виталий Кличко написал: "Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!"
По данным мониторинга, по Киеву прилетело 6 баллистических ракет. Угроза баллистических ракет из Брянска и Курска сохраняется.
Обновление
- В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома.
- Также на другой локации в Днепровском районе повреждены АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.
- В Днепровском районе попадание в здание СТО. А также – в частный жилой дом. В том же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут находиться люди. На другой локации в Днепровском районе - падение обломков возле АЗС.
- Пока известно о двух пострадавших вследствие вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.
- В КГВА уточнили, что по состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
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