Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: 15 пострадавших, повреждены станция скорой помощи и станция метро
Ночью 22 октября враг нанес удар по столице баллистическими ракетами. Зафиксировано как минимум четыре волны ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным мониторинговых каналов, с начала ночи враг выпустил по столице около 30 баллистических ракет.
В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц, сообщил мэр Виталий Кличко.
Повреждены станция скорой помощи и автомобили медиков
В Печерском районе Киева в результате обстрела повреждено здание станции скорой помощи. Кроме того, повреждения получили шесть автомобилей экстренной медицинской помощи.
По информации Кличко, среди медицинских работников пострадавших нет.
Обстрел повредил инфраструктуру метрополитена
Также в результате российской атаки повреждена часть инфраструктуры столичного метрополитена на Южном мосту.
Последствия ночного обстрела Киева уточняются.
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