Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: 15 пострадавших, повреждены станция скорой помощи и станция метро

Ночью 22 октября враг нанес удар по столице баллистическими ракетами. Зафиксировано как минимум четыре волны ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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По данным мониторинговых каналов, с начала ночи враг выпустил по столице около 30 баллистических ракет.

В результате российского обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц, сообщил мэр Виталий Кличко.

Повреждены станция скорой помощи и автомобили медиков

В Печерском районе Киева в результате обстрела повреждено здание станции скорой помощи. Кроме того, повреждения получили шесть автомобилей экстренной медицинской помощи.

По информации Кличко, среди медицинских работников пострадавших нет.

Обстрел повредил инфраструктуру метрополитена

Также в результате российской атаки повреждена часть инфраструктуры столичного метрополитена на Южном мосту.

Последствия ночного обстрела Киева уточняются.

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