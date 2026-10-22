Нічний удар по Києву: загинула людина, 22 постраждали, серед них четверо дітей. ФОТОрепортаж
У ніч проти 22 жовтня Київ зазнав чергового удару балістичними ракетами по шести районах столиці. Виникли пожежі, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Дніпровський район
Загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджено будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей.
Дарницький район
Пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає.
Святошинський район
Горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 кв. м ліквідовано.
Оболонський район
Пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано.
Печерський район
Пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.
Голосіївський район
Унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.
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