Віткофф і Кушнер в Осло відчитали Зеленського за різкі відповіді на критику Трампа, - NYT

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час закритої зустрічі в Осло дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за його різкі відповіді на критику Дональда Трампа й заявили, що така поведінка "розлютила" американського лідера.

Про це повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сталося на закритій розмові

За даними NYT, розмова відбулася у вівторок. Віткофф і Кушнер сказали Зеленському, що його поведінка розлютила Трампа. Зеленський, за словами співрозмовника видання, часом заперечував американцям, коли вони висловлювали претензії щодо його окремих заяв.

"Я ніколи такого не говорив", — наполягав український лідер у певний момент, розповів співрозмовник видання, який говорив на умовах анонімності, бо розмова була приватною.

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Водночас, зазначає NYT, Зеленський, очевидно, зрозумів послання. Після зустрічі він був стриманим перед журналістами, намагався позитивно оцінити переговори й не повторював свою недавню критику Трампа.

"Ми вдячні американській стороні", — сказав Зеленський, згадавши відновлення американської розвідувальної допомоги.

За даними видання, Віткофф і Кушнер довго й докладно заперечували будь-який зв'язок нещодавнього зсуву Трампа в бік Москви з внутрішньою політикою США, зокрема з майбутніми проміжними виборами.

Кушнер, який захворів і не поїхав до Осло, долучився до розмови по відеозв'язку. Віткофф зупинявся в Осло, а потім вирушив до Санкт-Петербурга.

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Що відбувалося за зачиненими дверима в Осло

На зустрічі були також прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який приймав її, й президент Фінляндії Александр Стубб. За даними NYT, вони організували зустріч, щоб повернути мирні переговори в робоче русло.

Обидва є послідовними прихильниками України й, як і більшість європейських лідерів, не поділяють прихильнішого ставлення Трампа до Росії. Водночас вони намагаються зайвий раз не провокувати американського президента.

"Я радий, що нам сьогодні вдалося зібратися, щоб розставити кілька речей на свої місця й домовитися, що зараз важливо дивитися вперед. Немає сенсу копатися в тому, що було сказано вчора чи тиждень тому. Тепер ми маємо зосередитися на тому, що попереду", — заявив Стере.

Стубб висловив сподівання, що взаємні суперечки з Вашингтоном тепер припиняться: "Сьогодні був успішний день, а завтра почнеться новий. Сподіваюся, ми не робитимемо кроків назад".

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Двоє європейських посадовців, на яких посилається NYT, сказали, що візит Віткоффа до Росії без попередньої зустрічі із Зеленським виглядав би украй негативно. За їхніми словами, зустріч в Осло не вирішить принципових питань, але реальної альтернативи американському лідерству немає.

Білий дім не одразу прокоментував зустріч. Американець, близький до переговорів, сказав NYT, що учасники провели відверту, але шанобливу розмову, яка дала змогу "розчистити повітря".

За його словами, публічна критика Трампа з боку Зеленського може слугувати його короткостроковим політичним цілям, але зрештою шкодить довгостроковій меті України — завершенню війни.

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